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В Закаменском районе Бурятии родились первые близнецы

В Закаменском районе Бурятии родились первые близнецы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Девочек назвали Жаргалма и Зоригма

В Закаменском районе Бурятии появились первые в этом году близнецы. В семье Пурбо и Соелмы из села Улекчин родились сразу две девочки. Малышек назвали Жаргалма и Зоригма.

- Надо отметить, что девочки родились уже в многодетной семье. Кроме них, в семье три сына и две дочки, - отмечают в Закаменском районном отделе ЗАГС.

Специалисты отдела в торжественной обстановке вручили первые документы детей – свидетельства о рождении и пожелали девочкам и родителям здоровья, терпения и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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