В Закаменском районе Бурятии родились первые близнецы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Девочек назвали Жаргалма и Зоригма



В Закаменском районе Бурятии появились первые в этом году близнецы. В семье Пурбо и Соелмы из села Улекчин родились сразу две девочки. Малышек назвали Жаргалма и Зоригма.



- Надо отметить, что девочки родились уже в многодетной семье. Кроме них, в семье три сына и две дочки, - отмечают в Закаменском районном отделе ЗАГС.



Специалисты отдела в торжественной обстановке вручили первые документы детей – свидетельства о рождении и пожелали девочкам и родителям здоровья, терпения и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

