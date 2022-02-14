Девочек назвали Жаргалма и Зоригма
В Закаменском районе Бурятии появились первые в этом году близнецы. В семье Пурбо и Соелмы из села Улекчин родились сразу две девочки. Малышек назвали Жаргалма и Зоригма.
- Надо отметить, что девочки родились уже в многодетной семье. Кроме них, в семье три сына и две дочки, - отмечают в Закаменском районном отделе ЗАГС.
Специалисты отдела в торжественной обстановке вручили первые документы детей – свидетельства о рождении и пожелали девочкам и родителям здоровья, терпения и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Закаменском районе Бурятии родились первые близнецы
Общество, Фото:
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