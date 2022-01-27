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В Бурятии около 600 сирот решили получить жилищные сертификаты

В Бурятии около 600 сирот решили получить жилищные сертификаты
Общество,  Фото:pexels.com
Новый порядок обеспечения жильем детей-сирот заработал в прошлом году

С 25 января по 13 февраля (включительно) приём граждан в ГБУ РБ «Семья» производится по предварительной записи по тел. +7-950-380-24-53; +7-929-471-06-21. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Бурятии.

Ранее в Бурятии заработал новый порядок обеспечения жильем детей-сирот. Изменения в закон республики, предусматривающие дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот в виде социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность, вступили в ноябре 2021 года. Как сообщал «Байкал-Daily», теперь сиротам, достигшим 25 лет, выдают жилищный сертификат на покупку жилья как на вторичном, так и первичном рынке.

Для получения социальной выплаты (сертификата) в 2022 году с заявлением в республиканский ресурсный центр «Семья» можно обратиться до 1 марта 2022 года.

- Граждан указанной категории, достигших 25-летнего возраста, около 600 человек. Поступило 131 заявление на обеспечение жильем в этом году. Для предоставления социальной выплаты (сертификата) в 2022 году необходимо подать заявление до 1 марта 2022 года, - разъяснила заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Эльвира Эрдыниева.

Размер социальной выплаты определяется исходя из расчёта 33 кв.м. общей площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Бурятии, устанавливаемого минстроем России, на соответствующий квартал и является неизменным на весь срок действия сертификата.


сироты

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