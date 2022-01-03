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В Бурятии росгвардейцы перевоплощаются в Дедов Морозов

В Бурятии росгвардейцы перевоплощаются в Дедов Морозов
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В районах республики росгвардейцы поздравили детей с Новым годом

В рамках всероссийской детской новогодней акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники вневедомственной охраны Бурятии, переодевшись в Дедов Морозов, поздравили детей из многодетных семей, воспитанников специализированных учебных заведений и детей погибших сотрудников с Новым годом. Они подарили ребятам подарки.

В Еравнинском районе росгвардейцы приняли участие в благотворительном марафоне «Стань Дедом Морозом!». Сотрудники отделения вневедомственной охраны передали организаторам – районной администрации – новогодние подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны навестили семьи погибших сослуживцев. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей своих коллег и подарили им новогодние подарки.

В Кижинге бурятский Дед Мороз – Саган Убугун поздравил с наступающим Новым годом детей из многодетных семей. Белый Старец вручил ребятишкам подарки и пожелал им счастья в Год Тигра.

«Дед Мороз специального назначения» поздравил воспитанников «Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в селе Турунтаево. Исполняющая обязанности директора учреждения Алёна Шама поблагодарила сотрудников и работников отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Прибайкальскому району за сладкие подарки.
Росгвардия Новый год

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