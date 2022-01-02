Улан-Удэ присоединился к «Забегу желаний»
В первое новогоднее утро по всей России состоялась традиционная акция «Забег желаний». Присоединились к ней и улан-удэнцы.
Цель забега – пробежать в первый день года дистанцию в 2022 метра для исполнения своей мечты.
В столице Бурятии акция прошла в парке имени Жанаева. На старт вышел 31 активный горожанин.
- 31 человек начали свой новый 2022 год активно, сделав первые шаги к осуществления своего желания. Они бежали не на время, не ради победы, бежали к исполнению своей мечты, бежали ровно 2022 метров, - рассказали представители Улан-Удэнского авиазавода, поддержавшие акцию.
Участники верят, что обещания, данные 1 января, сбываются.
Активные улан-удэнцы начали новый год с забега
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