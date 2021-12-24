Она познакомит посетителей с культурой и обычаями бурятского народа
Традиционная выставка национального искусства «Белый месяц – Сагаалган» откроется в Чите в дни празднования Нового года по восточному календарю. Посетители музейно-выставочного центра Забайкальского края увидят живописные полотна и графические зарисовки, скульптуры, элементы национального костюма, работы декоративно-прикладного искусства, в том числе резьбу по дереву.
- На выставке будут представлены предметы из шерсти. Валяние из шерсти – традиционное национально ремесло. Такие вещи создают атмосферу праздника, знакомят с культурой и обычаями бурятского народа и буддизма. Посетители увидят обустройство быта в юрте и проводы невесты, танец орла и сурхарбан («три игры мужей»), религиозные атрибуты. Они созданы как заслуженными мастерами и хранятся в музейном фонде, так и современниками, - рассказали в музее.
Выставка будет работать с 21 января до 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
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