В Улан-Удэ покажут «Бурятские сказания на бивне мамонта»

Мастер Бато-Мунко Чимитов создал более 100 произведений декоративного искусства из разных сортов кости



В Художественном музее имени Сампилова откроется персональная выставка Бато-Мунко Чимитова «Бурятские сказания на бивне мамонта». Выставка начнёт работу с 16 декабря.



Косторез Бато-Мунко Чимитов единственный на сегодняшний день в Бурятии, профессиональный мастер по художественной резьбе по кости, сообщает пресс-служба Национального музея республики.



В ноябре в Государственном музее Востока (Москва) с триумфом прошла его выставка «Бурятская мелодия. Резчик по кости Бато-Мунко Чимитов». Совместный проект двух музеев - Музея Востока и Национального музея Бурятии получил высокую оценку столичных посетителей.



За десятилетия творческой деятельности Бато-Мунко Чимитов создал более 100 произведений декоративного искусства из разных сортов кости: бивней мамонтов, моржовой кости и зубов кашалота, а также цевки – трубчатой кости крупного рогатого скота. Он победитель множества престижных международных и всероссийских конкурсов по резьбе из кости.



На выставке «Бурятские сказания на бивне мамонта» мастер представит оригинальные женские украшения, шкатулки, коробочки, карандашницы, стаканчики, табакерки, разнообразные ножи, скульптуры малых форм, сюжетные рельефы, а также традиционные бурятские шахматы и произведения буддийской тематики.



Персональная выставка уникальна тем, что объединит изделия Национального музея Бурятии, а также частные собрания и работы, находящиеся в коллекции мастера.





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