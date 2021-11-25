Семьям предлагается пройти вакцинацию и заявить об этом в соцсетях
В Улан-Удэ запущен челлендж «#МояСемьяПривита». Акция проводится в поддержку вакцинации от COVID-19.
Участникам челленджа предлагается поставить противокоронавирусную прививку. После этого нужно разместить фото себя или своей семьи на своей личной странице в социальных сетях. Также следует указать хештег #МОЯСЕМЬЯПРИВИТА и отметить своих родных и близких.
- Самых заботливых и ответственных мы обязательно отметим в социальных сетях комитета по образованию города Улан-Удэ! – сообщает пресс-служба комитета.
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В Улан-Удэ стартовал прививочный челлендж
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