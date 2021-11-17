В Бурятии военные отразили удар «противника» с воздуха

В тренировке приняли участие расчёты ЗРК «Бук» ВВО



С военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии проведена тренировка по противовоздушной обороне с расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» по отражению удара условного противника с воздуха.



В ходе тренировки дивизион ЗРК «Бук» взял на сопровождение условные воздушные цели и уничтожил учебными (электронными) пусками в момент вхождения их в зону поражения ЗРК. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса провели тренировку по смене позиции и совершении марша в новый район.



- Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения сдали норматив по развертыванию комплекса в боевое положение на оценку «отлично», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Тренировка расчётов проходила в плановом режиме. Её основной целью является проверка готовности к отражению атаки воздушного противника на объекты военной инфраструктуры.

