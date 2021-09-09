В Улан-Удэ воздух прогреется до +19
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по востоку республики местами небольшой дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы.
Ветер днём переменный 5-12 м/с. Температура днём +17,+22, местами +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +17,+19.
В Бурятии сегодня потеплеет
Общество, Фото:
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