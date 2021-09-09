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В Бурятии сегодня потеплеет

В Бурятии сегодня потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ воздух прогреется до +19

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по востоку республики местами небольшой дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы.

Ветер днём переменный 5-12 м/с. Температура днём +17,+22, местами +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +17,+19.
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