Забайкалье примет фестиваль туристских клубов

Участие возможно в двух форматах
В Забайкальском крае объявлен набор на фестиваль туристских клубов, который пройдёт с 1 по 4 октября в детском лагере «Парус». Организаторы мероприятия подготовили образовательный блок для развития навыков спортивного туризма, игру «На спорте»: военно-спортивную полосу, стрельбу, соревнования по водному туризму и тактическую игру, соревнования по спортивному туризму «Гонка победителей», предполагающие прохождение участниками личной пешеходной дистанции.
- Фестиваль необходим для развития спортивного туризма среди молодёжи в Забайкалье, для формирования и развития навыков спортивного туризма, поддержки уже действующих спортивно-туристских клубов в крае и, возможно, создания новых, а также укрепления партнёрских связей между этими клубами, - рассказала автор проекта, сотрудница молодёжного центра «Искра» Татьяна Жилина.
Стать участниками фестиваля могут активисты туристских клубов и объединений, специалисты в сфере спортивного туризма и краеведения Забайкальского края в возрасте от 18 до 35 лет. Участие возможно в двух форматах: делегация из восьми человек от спортивного или туристского клуба, включая руководителя, и свободное участие для обладателей первичных навыков туристской подготовки.
Напомним, проект «Забайкальский фестиваль туристских клубов» стал победителем всероссийского конкурса молодёжных проектов от Росмолодёжи в апреле этого года и получил грант на его реализацию в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает молодёжный центр «Искра».
Возрастное ограничение 18+
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