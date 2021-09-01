Горсовет Улан-Удэ поздравил школьников с Днём знаний

Учителям пожелали выдержки, здоровья и успехов



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с новым учебным годом учащихся, их родителей и педагогов. В поздравлении говорится:



«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!



Первое сентября — с полной уверенностью можно считать всенародным – ведь и мы, взрослые, тоже всю жизнь учимся, совершенствуем свою подготовку. Без этого нельзя.



Сегодня в Улан-Удэ первый звонок прозвучал для семи тысяч первоклашек. Впереди у вас много успехов, достижений и новых друзей. У каждого своя цель и мечты. Учёба – это шанс, который помогает мечтам стать реальностью. Пусть все обязательно у вас получится!



Всем плодотворного учебного года! Здоровья, благополучия и новых побед! А учителям и педагогам — выдержки, здоровья и успехов!»

