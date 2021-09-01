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Горсовет Улан-Удэ поздравил школьников с Днём знаний

Горсовет Улан-Удэ поздравил школьников с Днём знаний
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Учителям пожелали выдержки, здоровья и успехов

Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с новым учебным годом учащихся, их родителей и педагогов. В поздравлении говорится:

«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!

Первое сентября — с полной уверенностью можно считать всенародным – ведь и мы, взрослые, тоже всю жизнь учимся, совершенствуем свою подготовку. Без этого нельзя.

Сегодня в Улан-Удэ первый звонок прозвучал для семи тысяч первоклашек. Впереди у вас много успехов, достижений и новых друзей. У каждого своя цель и мечты. Учёба – это шанс, который помогает мечтам стать реальностью. Пусть все обязательно у вас получится!

Всем плодотворного учебного года! Здоровья, благополучия и новых побед! А учителям и педагогам — выдержки, здоровья и успехов!»
ГорсоветУУ день знаний поздравление

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