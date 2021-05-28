В Бурятии зафиксирован резкий скачок коронавируса

Суточный прирост заражённых превысил 80 человек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 81 жителя. В Улан-Удэ заболели 56 человек.
57 новых заражённых обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Произошёл очередной скачок заболеваемости COVID-19. Прироста выше 80 заражённых за сутки в Бурятии до этого не было долгое время. Для сравнения, если вчера заболел 81 человек, то днём ранее их было 73, до этого +61, + 73, +71, +70 соответственно. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки). В управлении Роспотребнадзора произошедший скачок объяснили «миграцией как внутри республики, так и за её пределами, а также эффектом отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. И это на фоне ослабления соблюдения профилактических мер гражданами республики». Неделю назад власти Бурятии официально признали третью волну коронавируса.
Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 38 334. Из них 54% (20 549) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели от коронавируса 36 866 человек, или 96%. Накануне вылечились 42 пациента.
Вчера был редкий день, когда не было ни одной смерти среди больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 894 летальных исхода.
Число госпитализированных больных продолжает расти. По сравнению со вчерашним днём, их стало больше на 21 человека. Сегодня в стационарах лечится 421 пациент с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 266.
В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ – 28 пациентов (из них старше 65-ти –17).
С каждым днём в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. Если днём ранее их было 485, то сегодня уже 540. Из них свободно 119 коек.
Амбулаторное лечение проходят 153 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц также растёт, на сегодня он составляет 3 754 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. В частности, о том, что на них допускаются только зрители и участники со свежими справками об отсутствии коронавируса или о наличии прививки.
В то же время оперштаб пошёл навстречу родителям детсадовцев, разрешив им присутствие на выпускных. Прийти позволено одному родителю ребёнка.
Зрители первого концерта Artik & Asti, который состоялся накануне, нарушали санитарные нормы. Принято решение о том, что организаторы концерта будут оштрафованы.
Продолжаются рейды мобильных групп в общественном транспорте. На днях составили протоколы на водителей автобусов и трамвая за отсутствие маски.
В детской больнице на Модогоева вновь развернули ковидный стационар.
День города в Улан-Удэ из-за нынешней эпидситуации перенесли на неопределённый срок.
В Бурятии зафиксирован резкий скачок коронавируса
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