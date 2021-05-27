Здесь лечат и детей, и взрослых
В пульмонологическом стационаре детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ на улице Модогоева, 1 вновь открыт ковидный стационар. Здесь лечат и взрослых больных коронавирусом, и детей, сообщили представители больницы.
Передачи пациентам ковидного стационара принимают ежедневно с 16:00 до 19:00 на пункте охраны при входе.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года в детской больнице на Модогоева разворачивали ковидный стационар на 60 коек. После того, как вторая волна коронавируса схлынула, он был закрыт, как и многие другие стационары.
В последние дни ежесуточный прирост больных ковидом в Бурятии идёт в гору. На утро 27 мая выявлено 73 новых больных. Общее число случаев заражения достигло 38 253. Недавно власти Бурятии заявили о начале третьей волны коронавируса.
На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 485 коек, из них свободно 85 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,5%. news/16/414805/
В детской больнице в Улан-Удэ вновь развернули ковидный стационар
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь лечат и детей, и взрослых
Решение связано с эпидемиологической обстановкой в столице Бурятии
В посёлок Боксон можно добраться только вплавь
Подрядные организации уже начали устранять выявленные нарушения
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных
Оружие и патроны женщина обнаружила в квартире умершего отца
В закупке по реставрационным работам внезапно оказались манекены
Освободились четверо мужчин и женщина
Уголовное дело передано в суд
В дело вмешалась прокуратура
Малыш один стоял на обочине дороги
Бурятскую теннисистку ждёт игра с ещё одной россиянкой
Акция «Спорт во благо» состоится 29 мая на острове Юность
В Улан-Удэ до +17 градусов
Общество, 26.05.2021
Его впервые покажут на форуме «Армия-2021»