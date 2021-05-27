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В детской больнице в Улан-Удэ вновь развернули ковидный стационар

В детской больнице в Улан-Удэ вновь развернули ковидный стационар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь лечат и детей, и взрослых

В пульмонологическом стационаре детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ на улице Модогоева, 1 вновь открыт ковидный стационар. Здесь лечат и взрослых больных коронавирусом, и детей, сообщили представители больницы.

Передачи пациентам ковидного стационара принимают ежедневно с 16:00 до 19:00 на пункте охраны при входе.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года в детской больнице на Модогоева разворачивали ковидный стационар на 60 коек. После того, как вторая волна коронавируса схлынула, он был закрыт, как и многие другие стационары.

В последние дни ежесуточный прирост больных ковидом в Бурятии идёт в гору. На утро 27 мая выявлено 73 новых больных. Общее число случаев заражения достигло 38 253. Недавно власти Бурятии заявили о начале третьей волны коронавируса.

На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 485 коек, из них свободно 85 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,5%. news/16/414805/


коронавирус профилактика больница
 
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