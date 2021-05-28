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В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti

В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Второй концерт Artik & Asti едва не сорвался из-за нарушений санитарных норм на первом выступлении

Накануне, 27 мая, в Улан-Удэ отгремел концерт группы Artik & Asti «Грустный дэнс» (12+). Мероприятие проходило в ФСК. Из-за ограничения наполняемости зала – до 50% - концерт разделили на два дня. Зрителям необходимо было соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.

Горожане, соскучившиеся по концертам знаменитостей, с удовольствием пошли на концерт, делились видео, пели и танцевали. Вероятно, в эмоциональном порыве все позабыли про соблюдение антиковидных мер. Зрители вскочили со своих мест, сняли маски, нарушали социальную дистанцию.



Видеокадры с концерта появились также в паблике ves_ulan_ude_. Многие подписчики обратили внимание на эти нарушения и высказывали своё мнение в комментариях:

«На концерте, значит, можно не соблюдать дистанцию, а на выпускных нельзя!!! Самое настоящее издевательство над людьми! Где наш Роспотребнадзор?!»,

«Какие шикарные ограничения, зато на выпускной нельзя», «С таким размахом можно было и цирк «Легенды Байкала» провести, тем более билеты уже были приобретены. И стоячих мест там нет, дистанцию соблюсти вполне реально»,

«А «Би-2» не разрешили»,

«Зачем день города отменили? Зачем цирк бурятский отменили? Не пойму»,

«Ну, конечно... А «Би-2» отменили, где логика?»,

«Хорошо, конечно, что звезды приезжают... Как-то всё неправильно... «Би-2» отменили, Artik & Asti разрешили… Зато День города перенесли... Вообще логика какая-либо существует?».

На нарушения санитарных норм также обратил внимание республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сначала оперштаб поставил под сомнение проведение концерта, запланированный на сегодня. Но с организаторами провели переговоры и всё-таки одобрили сегодняшний концерт. Однако за вчерашний организаторам придётся раскошелиться.

- Пятничный концерт Artik & Asti состоится. Рассадкой, допуском и контролем будут заниматься сотрудники ФСК. Роспотребнадзор оформляет штраф на организаторов концерта за нарушения антиковидных правил во время концерта 27 мая, - сообщили в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава республики Алексей Цыденов во второй половине мая заявил о третье волне коронавируса. После майских выходных заболеваемость резко пошла в гору. Вместо прежних от +25 до +30 больных за сутки стали выявлять около 70 заражённых ежедневно.

Из-за угрозы распространения коронавируса отменили шоу цирка Бурятии «Легенды Байкала» (0+), которое должно было состояться, с 31 мая по 2 июня. Также на неопределённое время перенесли День города, который намечался на июнь.

В апреле попал под запрет концерт группы легендарной рок-группы «Би-2». В Иркутске, к слову, концерт рокеров состоялся. Но также из-за ограничения по наполняемости зала концерт разделили на два дня. На концертах были только сидячие места, а за соблюдением зрителями масочного режима следили волонтёры. Кроме того, со сцены лидеры группы Шура и Лёва обращались к зрителям с просьбой соблюдать масочный режим и другие требования Роспотребнадзора. Также требование об этом транслировалось перед началом концертов на огромных экранах перед сценой.

Также в Улан-Удэ не состоялся концерт группы «КняZz». Лидер группы Андрей Князев сообщил в соцсетях о полученном запрете на проведение концерта в Бурятии. В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора заявили обратное – к ним за разрешением никто не обращался.

По данным на 27 мая, в Бурятии зарегистрировано 38 253 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил +73 больных.


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