В Бурятии водителя трамвая накажут за работу без маски

В общественном транспорте выявляют нарушителей масочного режима



В столице и районах Бурятии проходят рейды мобильных групп по контролю мер профилактики на общественном транспорте. Проверки проводят минтранс Бурятии и комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



26 мая было проверено 55 транспортных средств и 250 пассажиров общественного транспорта. Выявлено шесть нарушений соблюдения масочного режима. Сотрудники комитета составили три протокола за нарушение масочного режима в отношении водителей маршрутов № 3 и № 56 и водителя-инструктора трамвая.



С тремя пассажирами трамваев проведены профилактические беседы о соблюдении требований по предотвращению распространения коронавируса.



Минтранс Бурятии проводит рейды на межмуниципальном транспорте. За минувшие сутки проверено 20 автобусов и 339 пассажиров. Составлено три протокола в отношении нарушителей масочного режима, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст.15.1. закона Республики Бурятии об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных лиц - до 7 тыс рублей, а для юридических - до 25 тыс рублей.





