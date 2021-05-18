Легкоатлеты Бурятии выиграли 16 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В копилке команды республики 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды



С 13 по 15 мая в Хабаровске прошло первенство ДФО по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров до 20 лет. Соперниками бурятских легкоатлетов стали 233 спортсмена из Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Якутии, Еврейской автономной и Амурской областей.



Спортсмены Бурятии завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. «Золото» завоевали Виктор Тетерин на дистанции 200 м, Максим Любовников – 400 м и 800 м, Олег Калиберов – 1500 м, Дмитрий Захожев – 1500 м.



Серебряным призёрами первенства стали Олег Калиберов – 800 м, Сергей Борисов – 800 м, Алина Дроздовская – 400 м, Дмитрий Захожев – 3000 м.



«Бронза» у Виктора Тетерина – 100 м, Сергея Борисова – 400 м, Анастасии Трофимовой – 100 м, Алины Дроздовской – 800 м.



Также у легкоатлетов «золото» в эстафете 4 по 400 м среди юношей до 20 лет, и серебряные медали у команд девушек до 18 лет и мальчиков до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной Бурятии.

