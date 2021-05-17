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Пьедестал конкурса «Мисс Чита» заняли Анастасии

Пьедестал конкурса «Мисс Чита» заняли Анастасии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие было приурочено к празднованию 170-летия города

16 мая в краевом центре Забайкалья прошёл финал 9-го муниципального конкурса «Мисс Чита», приуроченный к празднованию 170-летия города. Трёхчасовой концерт с тематическими дефиле, творческими номерами финалисток, презентациями социальных проектов позволил жюри определить список победительниц и распределить номинации.

Результаты конкурса выглядят таким образом:

Титулы, отражающие индивидуальность каждой конкурсантки
1. Елизавета Сащенко – «Мисс романтичность»;
2. Людмила Алексеенко – «Мисс оригинальность»;
3.Анастасия Зырянова – «Мисс грация»;
4.Анна Лоскутова – «Мисс очарование»;
5.Софья Бабкина – «Мисс индивидуальность»;
6.Елизавета Шмигельская – «Мисс творчество»;
7. Дарья Акашкина – «Мисс артистизм»;
8. Александра Давыдова – «Мисс креатив»;
9.Мелания Хасанова – «Мисс улыбка»;
10. Анастасия Шевченко – «Мисс фотогеничность»;
11.Анастасия Насонова – «Мисс шик».

Особый титул за популярность «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Акашкиной. Также она получила другой особый титул - «Мисс студенчество –Чита 2021». Студентка 3-го курса Забайкальского института железнодорожного транспорта будет представлять Забайкальский край на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество 2021» в Москве.

Победный пьедестал достался трём Анастасиям. Победительницами конкурса красоты, грации и творчества стали:
1 место «Мисс Чита – 2021» - Анастасия Насонова;
2 место «1-я Вице-мисс Чита – 2021» - Анастасия Шевченко;
3 место «2-я Вице-мисс Чита – 2021» - Анастасия Зырянова.

Интересный факт, что в течение трёх лет «Мисс Читой» становились Анастасии:
«Мисс Чита 2021» - Анастасия Насонова;
«Мисс Чита 2020» - Анастасия Плотникова;
«Мисс Чита 2019» - Анастасия Щеголева (Попова).

Конкурс получит своеобразное продолжение в конце мая. 29 мая и 30 мая в Чите пройдут концерты лучших творческих коллективов, посвящённые празднованию Дня города. Участницы конкурса «Мисс Чита – 2021» тоже представят свои лучшие дефиле и творческие выступления в рамках мероприятий. Об этом сообщает орготдел конкурса красоты.

Возрастное ограничение 6+
конкурс конкурс красоты Чита
 
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