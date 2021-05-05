В Бурятии военный оркестр поздравил ветерана Великой Отечественной

Для него был организован персональный концерт



В преддверии 76-летия Великой Победы, военный оркестр одного из соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провёл праздничный концерт прямо у дома ветерана Великой Отечественной войны Георгия Григорьевича Посольского.



- Георгий Григорьевич служил в артиллерийских войсках. В ходе сражений был ранен и попал в госпиталь. После выписки снова отправился на фронт и продолжил бороться с немецко-фашистскими захватчиками, - сообщили в пресс-службе ВВО.



В исполнении оркестра для ветерана прозвучали песни военных лет и, конечно же, песня «День Победы». В заключении выступления оркестр прошёл перед Георгием Посольским торжественным маршем.



По завершению концертной программы военнослужащие подарили ветерану подарки, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали крепкого здоровья. В свою очередь ветеран войны поблагодарил личный состав оркестра и командование за проявленную заботу и исполненное для него музыкальное поздравление. Также он поздравил всех участников торжественного мероприятия с Днём Победы.

