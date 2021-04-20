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В Улан-Удэ проведут «Библионочь» для детей и юношества

В Улан-Удэ проведут «Библионочь» для детей и юношества
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия состоятся туры чемпионатов по чтению вслух

24 апреля в Улан-Удэ пройдёт «Библионочь». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

В программу «Библионочи» республиканской детско-юношеской библиотеки войдут чемпионаты по чтению вслух, творческие мастер-классы, настольные игры, выставки, фотозоны, интеллектуальная командная викторина и тематическая вечеринка. Также будут проведены и онлайн-мероприятия.

В детской программе (0+) с 12:00 пройдут выставка-инсталляция, обзор книг о космосе, познавательная викторина для малышей о мире планет и звёзд, творческие мастер-классы для детей, аквагрим, интерактивное занятие «Техника и изобретения», виртуальная экскурсия «Астрономия и космос», интерактивные викторины, встреча с руководителями кружков «Станции юных техников», лекция и игра-квест «Я вижу небо».

В 13:00 состоится финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» (12+). В финале примут участие победители полуфиналов, прошедшие отборочные туры в школах города Улан-Удэ и районах республики. По правилам соревнований старшеклассники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 17 лет.

В 15:00 читателей ждёт викторина «Литературная схватка» (18+) с разнообразными раундами по темам: литература, космос и наука. В турнире могут принять участие 5 команд по 5 человек.

В 17:00 начнётся отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» (18+). По правилам турнира участники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций выходят в суперфинал чемпионата, который пройдёт на Красной площади в Москве.

В 20:00 стартует танцевальная вечеринка в космическом стиле «Межгалактический рейв» (12+). За пультом: DJ Yogurt, DJ MO, LEK2CB, ANGRIFFSKLETTERN. Основной танцпол разместится в фойе библиотеки на 3 этаже.

На некоторые мероприятия акции нужна предварительная регистрация или запись. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба РДЮБ.
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