Участница этапа Гран-при Европы Светлана Гомбоева рассказала о том, как прошёл турнир
С 7 по 11 апреля в Анталье (Турция) прошёл второй этап Гран-при Европы по стрельбе из лука. Сборная России заняла первое общекомандное место, взяв две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Спортсмены из Бурятии не смогли завоевать награды.
- В классическом луке у мужчин 41 место у Цырена Балтакова с результатом 655 очков. Среди женщин в классическом луке пять место у Инны Степановой с результатом 664 очка, 23 место у Светланы Гомбоевой – 642 очка, 33 место у Виктории Будаевой - 636 очков, - сообщили в минспорта Бурятии.
Для участницы этапа европейского Гран-при Светланы Гомбоевой эти соревнования четвёртыми подряд. «Впервые получаю подобный опыт», - поделилась на своей странице в соцсети спортсменка.
Она рассказала, что турнир прошёл в непростых погодных условиях.
- На спаррингах был жуткий ветер, весело. Не буду врать, было тяжело и морально, и физически, - поделилась Светлана Гомбоева.
Хоть лучница не смогла выйти в 1/4 финала, в целом она осталась довольна результатом.
- Конечно же, хотелось бы лучше, но в прошлом уже ничего не исправить, надо делать выводы и идти дальше. Уроки, уроки.. Проигрыш - не конец жизни. Получаем опыт, становимся мудрее, - оптимистично заключила Светлана.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Кубке России, который состоялся в Алуште в конце марта, Светлана Гомбоева взяла золото в личном зачёте. Также победу одержал ещё один бурятский спортсмен Цырен Балтаков.
На чемпионате России, который состоялся спустя короткое время после Кубка, лучники Бурятии завоевали четыре медали, одна из них золотая.
В начале июня снова в Анталье на чемпионате Европы будет проходить розыгрыш олимпийских квот.
Бурятская лучница: «Был жуткий ветер, весело»
Общество, Фото:
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