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Лучники Бурятии завоевали четыре медали чемпионата России

Лучники Бурятии завоевали четыре медали чемпионата России
Общество,  Фото:Центр спортивной подготовки Бурятии
Мужская команда Бурятии стала лучшей

В городе Алушта в Крыму завершился чемпионат России по стрельбе из лука. Команда Бурятии завоевала четыре медали, одна из них золотая. Все они завоёваны в стрельбе из классического лука (олимпийские дисциплины).

Золото чемпионата России взяла мужская команда Бурятии в составе Бальжинимы Цыремпилова, Эрдэма Цыдыпова и Цырена Балтакова. В финале бурятские лучники обыграли команду Забайкальского края. Команда Бурятии выиграла все три серии, закончив матч со счётом 6:0.

В личном первенстве у мужчин Бальжинима Цыремпилов завоевал серебряную медаль.

Женская часть сборной Бурятии завоевала две медали чемпионата России. Виктория Будаева в личном первенстве стала серебряным призёром. В полуфинале Виктория победила ещё одну бурятскую спортсменку Соёлму Сыренову со счётом 6:0. После Соёлма Сыренова завоевала бронзовую медаль. Победила среди женщин представительница Забайкальского края Виктория Намдакова.

Ещё одна бурятская лучница Светлана Гомбоева, которая осталась без медалей, поделилась впечатлениями от чемпионата:

- Для меня завершился чемпионат России 2021. По стартовому кругу стала 1 (335/330). В команду Республики Бурятия не взяли. Лично не вошла в 4, проиграла Виктории Будаевой (Бурятия). Выводы сделала, будем работать дальше. Очень рада, что на время соревнований ко мне приехал любимый, очень помогала его поддержка. Нам опять придётся ненадолго разъехаться. Впереди ещё один важный старт в Турции, надеюсь, что я туда поеду. К себе отношусь очень критично и всегда требую максимума. Обычно расстраиваюсь, что что-то не получается, но в этот раз я выбираю не гнобить себя. Да, я проиграла соревнования, но меньше любить себя от этого я не стала, - написала спортсменка на своей странице в соцсети.

В командном первенстве лучницам Бурятии медалей не удалось завоевать.

С 24 марта по 2 апреля в Алуште на базе федерального спортивного центра «Крымский» один за другим проходят сразу четыре крупных всероссийских турнира по стрельбе из лука: Кубок и чемпионат России, Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Всероссийские соревнования – отбор к Спартакиаде молодежи-2021 в Казани. Ранее бурятские спортсмены неплохо выступили на Кубке России: они завоевали четыре медали.
спорт стрельба из лука чемпионат России
 
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