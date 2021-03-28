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Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России

Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России
Общество, 
На Кубке России-2021 бурятские лучники показывали и красивые победы, и досадные проигрыши

С 23 по 27 марта в городе Алушта в Крыму состоялся Кубок России по стрельбе из лука-2021. Сборная Бурятии показала достойный результат, завоевав четыре медали. В их числе обе золотые медали в классическом луке (олимпийская дисциплина) и среди мужчин, и среди женщин. В личном первенстве также завоёвано серебро. В командных состязаниях мужская сборная Бурятии заняла третье место, женская команда остановилась в шаге от пьедестала почёта.

Золото разыграли бурятские лучницы

Среди женщин в стрельбе из классического лука получился бурятский финал – боролись Светлана Гомбоева и Виктория Харитонова. Чемпионкой стала Светлана Гомбоева, Виктория взяла серебряную медаль.

О пути к победе на Кубке России Светлана Гомбоева рассказала на своей странице в соцсети. Она поделилась, что погода на турнире была разнообразной: холод, ветер, дождь, но на финальный день стало чуть-чуть солнечно. По стартовому кругу Светлана заняла только 24-е место, попав по кругам 291 и 306. Этим результатом спортсменка, конечно, осталась недовольна. Но затем она прошла красивый путь до чемпионства. 

В 1/24 Светлана Гомбоева одержала победу над Анастасией Летяйкиной (Башкортостан). В 1/16 была сильнее опытной Натальи Эрдыниевой из Бурятии. В 1/8 одолела Евгению Ренжину из Свердловской области, в 1/4 - москвичку Марию Гильманову. В полуфинале Светлана легко победила ещё одну представительницу Бурятии Содэмидэ Батусыжэнь.

В финале Светлана Гомбоева победила подругу по команде Бурятии Викторию Харитонову со счётом 7:3.

После победы Светлана поблагодарила за поддержку родителей, друзей, первого тренера Ольгу Галушко и нынешнего тренера Константина Эрдыниева.



Уступила призёру Олимпиады

Лучница из Бурятии Содэмидэ Батусыжэнь, проигравшая будущей чемпионке в полуфинале, боролась за бронзу. Её соперницей была Ксения Перова из Свердловской области, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских Игр-2012 в командном первенстве.

В спортивной карьере юной Содэмидэ крупных побед пока нет. Она 2001 года рождения, сейчас ей 19 лет. В 2015 году брала бронзу турнира «Надежды России», в 2018-м была победителем первенства Сибирского федерального округа в командном первенстве.

Опытная Ксения Перова в итоге победила бурятскую спортсменку, которая осталась четвёртой.



Мужское золото в личном турнире

Среди мужчин в личном первенстве выиграл представитель Бурятии Цырен Балтаков. В финале он был сильнее 22-летнего Максима Калинушкина из Московской области, многократного призёра первенств и чемпионатов России в команде.

Цырен по итогам квалификации занял шестое место. В финале он проявил хладнокровие, выбивая девятки и десятки, в итоге став чемпионом.

Цырену Балтакову 24 года. Занимается стрельбой из лука с 10-ти лет, сейчас тренируется под руководством Бэликто Цыремпилова. Мастер спорта международного класса. Он бронзовый призёр первенства мира 2016 года в команде. Серебряный призёр чемпионата России в личном первенстве в 2014 и 2016 годах, бронзовый призёр в 2019-м. В карьере Цырена уже есть чемпионство на Кубке России – он выигрывал в личном зачёте в 2018 году.



Одна бронза и один обидный проигрыш

В командном первенстве мужская сборная Бурятии завоевала бронзу. В составе команды были Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев и Эрдэм Цыдыпов. В борьбе за бронзовую медаль они оказались сильнее Свердловской области.



Победила же в мужском командном первенстве сборная Забайкальского края, серебро – у Москвы.

За бронзу боролась и женская команда Бурятии, досадно проигравшая Ростовской области. За Бурятию стреляли серебряный призёр Олимпиады-2012 в команде Инна Степанова, опытная Анна Балсукова и Соёлма Сыренова. Победительницу Кубка России в личном зачёте Светлану Гомбоеву тренеры в команду не включили.



Бурятия быстро набрала огромное преимущество, так что сперва казалось, что никакой интриги нет. Но затем спортсменки Ростовской области начали выбивать десятки, в то время как бурятские лучницы – восьмёрки и семёрки. В итоге ростовчанки вернулись в борьбу и «на зубах» вытащили матч на перестрелку.

В перестрелке каждый спортсмен стреляет только раз, побеждает тот, кто наберёт больше баллов и чьи выстрелы ближе к десятке. И спортсменки Бурятии, и Ростовской области стреляли одинаково нестабильно, были выстрелы и в семёрку, и в восьмёрку. Команды набрали одинаковое количество баллов, но, в отличие от Бурятии, у ростовчанок был один выстрел в «10». Так что они забрали бронзу, оставив Бурятию на четвёртом месте.

В финале встретились команды Забайкальского края и Москвы. Победу одержали московские лучницы.


спорт стрельба из лука
 
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