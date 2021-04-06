Заболеваемость ковидом держится на одном уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек.
Заболеваемость в последние дни держится на одном уровне. Так, за день до этого было 46 заражённых, днём ранее 47, в субботу 49, в пятницу 48, а в четверг 44, что является минимальным показателем за долгое время. Вообще же, цифры в +40 больных за сутки фиксировались в Бурятии прежде только в конце августа, до второй волны коронавируса.
На утро 6 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 36 331. Из них 54% (19 293) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 34 708 человек, или 95%. За последние сутки вылечились 40 пациентов.
Умерли накануне ещё двое больных коронавирусом. Всего же коронавирус забрал жизни 796 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня лечатся 464 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 27 пациентов (из них старше 65-ти – 16).
Занятость коечного фонда составляет 70%. Свободно 205 ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 363 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 515 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», суд оштрафовал жителя Бурятии на 15 тысяч за поход в магазин без маски.
В Бурятии за сутки заболели коронавирусом ещё 45 человек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэдэгма Доржиева призналась, что нанимала смм-щика
У пришедшей к людям лисы небольшие повреждения на лапе
Можно приносить вещи, их передадут в благотворительный фонд «Зула» и магазин «Ниточка»
В Иркутске несколько лет назад появился первый в России Корейский сад
Мать потеряла сына, когда забирала его из детского сада
Заболеваемость ковидом держится на одном уровне
«Просто потрясающие работы», - отметила звезда Первого канала
Ежегодно в Бурятии спасают более тысячи новорождённых с заболеваниями
В Бурятии объяснили, о чём спросят переписчики
Турнир по самбо состоится среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
Больница проигнорировала обращение гражданина
В Москве наградили победителей ГрандТура «Байкальская миля 2021»
Юные спортсмены будут соревноваться в четырёх возрастных группах
Воды не было больше пяти часов
Открытие «Кубка Байкала» состоится 8 мая в ФСК