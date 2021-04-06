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В Бурятии за сутки заболели коронавирусом ещё 45 человек

В Бурятии за сутки заболели коронавирусом ещё 45 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ковидом держится на одном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек.

Заболеваемость в последние дни держится на одном уровне. Так, за день до этого было 46 заражённых, днём ранее 47, в субботу 49, в пятницу 48, а в четверг 44, что является минимальным показателем за долгое время. Вообще же, цифры в +40 больных за сутки фиксировались в Бурятии прежде только в конце августа, до второй волны коронавируса.

На утро 6 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 36 331. Из них 54% (19 293) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 34 708 человек, или 95%. За последние сутки вылечились 40 пациентов.

Умерли накануне ещё двое больных коронавирусом. Всего же коронавирус забрал жизни 796 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня лечатся 464 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 27 пациентов (из них старше 65-ти – 16).

Занятость коечного фонда составляет 70%. Свободно 205 ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 363 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 515 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», суд оштрафовал жителя Бурятии на 15 тысяч за поход в магазин без маски.


коронавирус профилактика
 
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