Своё мастерство показали 188 юных музыкантов из детских школ искусств
3 апреля в Бурятии завершился V региональный музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу». В мероприятии приняли участие 188 юных музыкантов из детских школ искусств Улан-Удэ, районов республики и Иркутска. Своё мастерство демонстрировали учащиеся по классу фортепиано, духовых и ударных инструментов, аккордеона, баяна, домры, балалайки, гитары, чанзы, моринхура, лимбы, иочина и хура.
Жюри отметили высокий исполнительский уровень многих участников, достойную работу педагогов, правильный подбор репертуара. Лауреатами стали 50 конкурсантов, также участники были поощрены дипломами. Специальный приз получил и самый юный участник.
- Музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу» традиционно проходит с 2007 года. За всю историю его существования в нем приняло участие более 2000 детей. Конкурс является значимым событием в культурной жизни республики и подготовительным этапом к международному музыкальному конкурсу «Найдал–2022», - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
В Бурятии завершился музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу»
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