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В Улан-Удэ библиотека соберёт книги для колонии в Гусиноозёрске

В Улан-Удэ библиотека соберёт книги для колонии в Гусиноозёрске
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии состоится акция «Дарите книги с любовью»

С 8 по 14 февраля Бурятия присоединится к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

В этом году республиканская детско-юношеская библиотека решила помочь библиотеке исправительной колония №1 города Гусиноозёрск и собрать для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в изоляции, современные художественные и научно-популярные издания.

Участвовать в акции может каждый. Принимаются книги в хорошем состоянии, последних лет выпуска. Не принимаются устаревшие советские справочники, религиозная литература, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п. Книги можно принести до 14 февраля в центры чтения имени Б. Абидуева и Д. Батожабая в Улан-Удэ. 14 февраля все собранные книги будут переданы в исправительную колонию в Гусиноозёрске.

Возрастное ограничение 0+
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