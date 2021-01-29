Местами ожидается до -45
В выходные в Бурятии сохранятся морозы, следует из прогноза Бурятского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в суббот, 30 января, по республике местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах 14, по юго-западу до 15-18 м/с. Температура ночью -24, -29, местами -34, -39, по крайнему северу до - 45, днём -16, -21, местами -8, -13, по северу при облачности -26, -31.
В воскресенье, 31 января, по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, днём по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине до 15-17 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по крайнему северу до -46, днём -18, -23, местами -26, -31.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ впервые в этом году из-за морозов отменили уроки у начальных классов. Сегодня утром было теплее, и все школьники отправились на занятия.
Выходные в Бурятии будут морозными
Общество, Фото:
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