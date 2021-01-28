Утром было -33 градуса
В Улан-Удэ сегодня, 28 января, впервые в этом учебном году отменили занятия у учеников начальной школы (с 1 по 4 классы). По данным Росгидромета, на 6:30 на улице было -33 градуса.
Накануне прошло предупреждение о надвигающихся морозах в республике. Ожидается, что в некоторых районах столбик термометра опустится до -48.
Городской комитет по образованию напомнил, при каких температурах отменяются занятия у школьников и где своевременно смотреть информацию об отмене занятий.
- Данные Бурятского гидрометцентра использует телеканал «Тивиком» (информация об отмене занятий даётся в режиме «бегущей строки» с 6.30 часов для учащихся I смены и с 11.05 часов для учащихся II смены), - сообщали в комитете.
Занятия отменяются при температуре:
-33,-34 гр. - в 1-4 классах;
-35 гр. - в 1-5 классах;
-36 гр. - в 1-6 классах;
-37 гр. - в 1-8 классах;
-38 гр. - и ниже в 1-11 классах.
В Улан-Удэ впервые в 2021 году отменили уроки из-за морозов
Общество, Фото:
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