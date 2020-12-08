В Улан-Удэ родился детёныш альпака

- Недаром по легенде индейцев кечуа (потомков инков) альпака была ниспослана самими богами, она сопровождала богиню Пачамаму (прародительницу всех людей), когда та впервые появилась на Земле. Спутником богини альпака была выбрана за свой миролюбивый нрав и великую пользу, которая она способна принести людям, - отмечают специалисты.







В Улан-Удэ в Живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья родился детёныш альпака.- В этом году у нас появились новые питомцы – альпака. Мы уже несколько лет искали возможность приобрести этих необычных животных, и наконец, в 2020 году, такая возможность нам представилась. Летом многие познакомились с забавными Родриго и Джульеттой, и вот в преддверии зимы у нас снова пополнение. Джульетта подарила нам малыша, которого назвали Диего. Это уникальное событие вдвойне. Ведь альпака в Восточной Сибири никто не завозил и не разводил! – радуются сотрудники Этнографического музея.Они считают, что рождение малыша – очень хороший знак.Сейчас мама с детёнышем живут в теплом зимнике. С его папой Родриго посетители могут встретиться в Живом уголке.- Мы наблюдаем, как он переносит наши сибирские морозы, пока в уличном вольере он чувствует себя отлично, - заключили работники.