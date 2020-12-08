 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 декабря

07 декабря

Популярное

В Улан-Удэ родился детёныш альпака

В Улан-Удэ родился детёныш альпака
Общество,  Фото:Этнографический музей
Сейчас малыш с мамой находятся в тёплом зимнике

В Улан-Удэ в Живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья родился детёныш альпака.

- В этом году у нас появились новые питомцы – альпака. Мы уже несколько лет искали возможность приобрести этих необычных животных, и наконец, в 2020 году, такая возможность нам представилась. Летом многие познакомились с забавными Родриго и Джульеттой, и вот в преддверии зимы у нас снова пополнение. Джульетта подарила нам малыша, которого назвали Диего. Это уникальное событие вдвойне. Ведь альпака в Восточной Сибири никто не завозил и не разводил! – радуются сотрудники Этнографического музея.

Они считают, что рождение малыша – очень хороший знак.

- Недаром по легенде индейцев кечуа (потомков инков) альпака была ниспослана самими богами, она сопровождала богиню Пачамаму (прародительницу всех людей), когда та впервые появилась на Земле. Спутником богини альпака была выбрана за свой миролюбивый нрав и великую пользу, которая она способна принести людям, - отмечают специалисты.


Сейчас мама с детёнышем живут в теплом зимнике. С его папой Родриго посетители могут встретиться в Живом уголке.

- Мы наблюдаем, как он переносит наши сибирские морозы, пока в уличном вольере он чувствует себя отлично, - заключили работники.
этнографический музей дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске хоккеистки борются за кубок России
В Иркутске хоккеистки борются за кубок России
Общество, 08.12.2020
В турнире принимают участие пять команд
Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО
Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО
Общество, 08.12.2020
Жюри признало обновлённые национальные блюда лучшими на Дальнем Востоке
В поисках папы: Девушка из Питера нашла родного отца в Улан-Удэ
В поисках папы: Девушка из Питера нашла родного отца в Улан-Удэ
Общество, 08.12.2020
На помощь Юлии пришли соцсети, шаман, и программа «Зов крови»
Переболевшая ковидом улан-удэнка: «Я выписалась и заплакала»
Переболевшая ковидом улан-удэнка: «Я выписалась и заплакала»
Общество, 08.12.2020
Улан-удэнка рассказала, как находилась в ковидном госпитале 10 дней
Жителей Бурятии просят не заводить пакет с пакетами
Жителей Бурятии просят не заводить пакет с пакетами
Общество, 08.12.2020
Улан-удэнцев просят сдать пакеты на переработку
В Бурятии построят ещё одну теплицу для сосен
В Бурятии построят ещё одну теплицу для сосен
Общество, 08.12.2020
Эксперимент этого года себя оправдал
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям повязки
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям повязки
Общество, 08.12.2020
В связи с возобновлением учебных занятий в школах Иволгинского района сотрудники ГИБДД провели акцию «Свет дарит жизнь»
Мэр Улан-Удэ: «Благодарим вас за ваш труд и отзывчивость»
Мэр Улан-Удэ: «Благодарим вас за ваш труд и отзывчивость»
Общество, 08.12.2020
ЕДДС городской администрации победила в региональном конкурсе МЧС России
В Улан-Удэ пройдёт митинг в честь Дня Героев Отечества
В Улан-Удэ пройдёт митинг в честь Дня Героев Отечества
Общество, 08.12.2020
В День Героев Отечества общественники подарят подарки ветеранам
В Бурятии появился полный список ёлочных базаров
В Бурятии появился полный список ёлочных базаров
Общество, 08.12.2020
Лесхозы Бурятии приступили к заготовке ёлок для жителей к новогодним праздникам.


Зрители выбрали название первого бурятского телеканала
Зрители выбрали название первого бурятского телеканала
Общество, 08.12.2020
Среди предложений было «Урагшаа» или «Соембо»
Жителей Бурятии приглашают на интернет-конкурс кормушек
Жителей Бурятии приглашают на интернет-конкурс кормушек
Общество, 08.12.2020
Для участия в конкурсе нужно смастерить кормушку и подкармливать птиц
Скончался бывший директор Иркутского мясокомбината
Скончался бывший директор Иркутского мясокомбината
Общество, 08.12.2020
Иркутск потерял легендарного советского промышленника
Корейцы нашли самую безопасную парковку в мире в Улан-Удэ
Корейцы нашли самую безопасную парковку в мире в Улан-Удэ
Общество, 08.12.2020
Путешественники из Кореи посетили Центральный рынок и пытались познакомиться с подругами невесты
В Бурятии ударят суровые морозы
В Бурятии ударят суровые морозы
Общество, 08.12.2020
В республике похолодает до -37

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^