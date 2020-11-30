Актриса из сериалов «Рублёвка Live» и «Литейный» примет участие в бурятском проекте
Сегодня, 30 ноября, в Бурятию прилетела актриса театра и кино Марина Куделинская. Она снималась в таких проектах, как «Наша Russia. Яйца судьбы», «Рублёвка Live», «Ясновидящая», «Литейный», «Любовь в большом городе», «ЧОП» и многие другие.
О её визите сообщил председатель Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов. Он написал на своей странице в Facebook, что кинокомпания «Азия фильмс» запускает новый проект, для реализации которого и прилетела известная актриса.
По словам Бурлова, возможность встретиться с известной актрисой и пообщаться будет не только у жителей города Улан-Удэ, но и нескольких районов.
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Марина Куделинская уже бывала в Бурятии. В 2018 году она посещала Иволгинский дацан.
В Бурятию прилетела актриса Марина Куделинская
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