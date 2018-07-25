Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан

Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова
Известная актриса Марина Куделинская снимается в столице Бурятии в фильме «Улан-Удэ, я люблю тебя!». В Сети недавно появились снимки со съёмочной площадки
, где запечатлена звезда российского кино.
По словам организаторов проекта, кинокомпания «МонУла Филмз» начала работу над новеллой «Я тебя помню». В картине будет рассказываться о девочке, отец которой погиб в годы Великой Отечественной войны.
Всего новелл будет шесть в фильме про Улан-Удэ. Сыграет в ленте и популярный актёр Владислав Погиба.
И сегодня в перерывах между интервью на одной из местных радиостанций и съёмками Марине Куделинской удалось посетить Иволгинский дацан, посмотреть на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова.
Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова
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