Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан

Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова









Известная актриса Марина Куделинская снимается в столице Бурятии в фильме «Улан-Удэ, я люблю тебя!». В Сети недавно появились снимки со съёмочной площадки , где запечатлена звезда российского кино.





По словам организаторов проекта, кинокомпания «МонУла Филмз» начала работу над новеллой «Я тебя помню». В картине будет рассказываться о девочке, отец которой погиб в годы Великой Отечественной войны.





Всего новелл будет шесть в фильме про Улан-Удэ. Сыграет в ленте и популярный актёр Владислав Погиба.







И сегодня в перерывах между интервью на одной из местных радиостанций и съёмками Марине Куделинской удалось посетить Иволгинский дацан, посмотреть на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова.





