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Улан-удэнец убил многодетную мать

Улан-удэнец убил многодетную мать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия разыгралась из ключей от автомобиля

23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве.

Судом установлено, что в апреле в компании знакомых девушка не отдавала ключи от автомобиля пьяному водителю. Между ними произошёл конфликт, в результате которого молодой человек нанёс потерпевшей три удара ножом в область сердца. Девушка скончалась от обильной кровопотери на месте происшествия.

Парень лишил матери троих детей.

Суд с учётом явки с повинной назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Молодой человек пытался обжаловать приговор. Но Верховый суд республики приговор районного суда оставил без изменения, жалобу осуждённого - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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