Трагедия разыгралась из ключей от автомобиля
23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве.
Судом установлено, что в апреле в компании знакомых девушка не отдавала ключи от автомобиля пьяному водителю. Между ними произошёл конфликт, в результате которого молодой человек нанёс потерпевшей три удара ножом в область сердца. Девушка скончалась от обильной кровопотери на месте происшествия.
Парень лишил матери троих детей.
Суд с учётом явки с повинной назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Молодой человек пытался обжаловать приговор. Но Верховый суд республики приговор районного суда оставил без изменения, жалобу осуждённого - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнец убил многодетную мать
Общество, Фото:
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