Улан-удэнец убил многодетную мать

Трагедия разыгралась из ключей от автомобиля



23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве.



Судом установлено, что в апреле в компании знакомых девушка не отдавала ключи от автомобиля пьяному водителю. Между ними произошёл конфликт, в результате которого молодой человек нанёс потерпевшей три удара ножом в область сердца. Девушка скончалась от обильной кровопотери на месте происшествия.



Парень лишил матери троих детей.



Суд с учётом явки с повинной назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Молодой человек пытался обжаловать приговор. Но Верховый суд республики приговор районного суда оставил без изменения, жалобу осуждённого - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

