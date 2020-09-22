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Прорыв водовода в Закаменске связали с землетрясением

Прорыв водовода в Закаменске связали с землетрясением
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Холодное водоснабжение было нарушено в главном корпусе районной больницы

В Закаменском районе Бурятии произошёл прорыв водовода холодного водоснабжения главного корпуса Закаменской ЦРБ. Причиной послужило землетрясение, которое было зафиксировано сегодня ночью в 02:05, сообщает пресс-служба районной администрации.

К устранению нарушения водоснабжения была привлечена бригада в количестве 5 человек и один трактор. Водоснабжение осуществлялось с других корпусов ЦРБ, расположенных рядом с главным корпусом, где на лечении находятся 63 человека, а также 15 человек персонала.

Напомним, сильные подземные толчки почувствовали жители Бурятии и Иркутской области около двух часов ночи. В 02:20 зафиксирована вторая волна. Сейсмособытие магнитудой 5,5 баллов произошло в Слюдянском районе – в 15 километрах от тункинского улуса Шулута. Спустя 15 минут последовал афтершок магнитудой 2-3 балла.
ЖКХ водоснабжение землетрясение Закаменский район Бурятия больница
 
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