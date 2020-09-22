Прорыв водовода в Закаменске связали с землетрясением

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Холодное водоснабжение было нарушено в главном корпусе районной больницы



В Закаменском районе Бурятии произошёл прорыв водовода холодного водоснабжения главного корпуса Закаменской ЦРБ. Причиной послужило землетрясение, которое было зафиксировано сегодня ночью в 02:05, сообщает пресс-служба районной администрации.



К устранению нарушения водоснабжения была привлечена бригада в количестве 5 человек и один трактор. Водоснабжение осуществлялось с других корпусов ЦРБ, расположенных рядом с главным корпусом, где на лечении находятся 63 человека, а также 15 человек персонала.



Напомним, сильные подземные толчки почувствовали жители Бурятии и Иркутской области около двух часов ночи. В 02:20 зафиксирована вторая волна. Сейсмособытие магнитудой 5,5 баллов произошло в Слюдянском районе – в 15 километрах от тункинского улуса Шулута. Спустя 15 минут последовал афтершок магнитудой 2-3 балла.

