Холодное водоснабжение было нарушено в главном корпусе районной больницы
В Закаменском районе Бурятии произошёл прорыв водовода холодного водоснабжения главного корпуса Закаменской ЦРБ. Причиной послужило землетрясение, которое было зафиксировано сегодня ночью в 02:05, сообщает пресс-служба районной администрации.
К устранению нарушения водоснабжения была привлечена бригада в количестве 5 человек и один трактор. Водоснабжение осуществлялось с других корпусов ЦРБ, расположенных рядом с главным корпусом, где на лечении находятся 63 человека, а также 15 человек персонала.
Напомним, сильные подземные толчки почувствовали жители Бурятии и Иркутской области около двух часов ночи. В 02:20 зафиксирована вторая волна. Сейсмособытие магнитудой 5,5 баллов произошло в Слюдянском районе – в 15 километрах от тункинского улуса Шулута. Спустя 15 минут последовал афтершок магнитудой 2-3 балла.
Прорыв водовода в Закаменске связали с землетрясением
Общество, Фото:
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