Пока начались демонтажные работы
В Улан-Удэ благоустраивают территорию Горсада. За этот объект проголосовало большинство жителей округа в рамках «Народного бюджета», сообщили в пресс-службе мэрии.
Администрация города обещает, что Горсад ждёт «масштабная реконструкция». Пока там ведутся демонтажные работы. На эти первичные мероприятия из средств «Народного бюджета» был выделен 1 миллион рублей.
С 12 сентября здесь работает подрядная организация ООО «Энергострой». В парке демонтировали асфальтобетонное покрытие и вывезли мусор на полигон. Все демонтажные работы на территории горсада подрядчик должен завершить до 30 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», Горсад начал приходить в упадок в 2012 году. Раньше было место притяжения молодёжи всего города. Для детей работали аттракционы. В 80-е годы Горсад имел самый крупный павильон игровых автоматов в России. Но 1990-х прежний мэр Улан-Удэ Валерий Шаповалов вернул земли Русской православной церкви. Епархия не притязала на территорию, и в 2000-е парк по-прежнему работал, закупал новые аттракционы и приносил неплохой доход. В 2012-м епархия попросила мэрию освободить землю. С тех пор Горсад оказался в запустении.
Только осенью 2019 года епархия вернула Горсад мэрии – для работ по благоустройству. Правда, вернула не навсегда, договор на передачу в безвозмездное пользование территории заключен сроком на пять лет.
В Улан-Удэ обещают масштабную реконструкцию в Горсаду
Общество, Фото:
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