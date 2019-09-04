Епархия вернула Улан-Удэ Горсад на пять лет

Оба парка будут закреплены за МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха», а работы по благоустройству начнутся в следующем году.

В ближайших планах – благоустройство запущенной сейчас территории. Власти города обещают восстановить парк: посадить деревья, разбить клумбы, благоустроить дорожки, поставить скамейки, беседки и малые архитектурные формы.

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