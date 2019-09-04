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Епархия вернула Улан-Удэ Горсад на пять лет

Епархия вернула Улан-Удэ Горсад на пять лет
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Стали известны некоторые подробности возвращения городу Горсада и парка Железнодорожников

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях стало известно, что в ведение Улан-Удэ вернулись исторические парки, где росло не одно поколение горожан, - Горсад и парк Железнодорожников. Об этом 31 августа официально сообщил на защите комплексного плана развития Улан-Удэ и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.

Горсад столице Бурятии вернула Улан-Удэнская и Бурятская епархия, парк Железнодорожников – «РЖД».



Не было детей с 2012-го

Договорённость с епархией удалось достигнуть всего 10 дней назад, передаёт слова Шутенкова пресс-служба правительства Бурятии. Пока заключен договор на передачу в безвозмездное пользование территории Горсада сроком на пять лет.

В ближайших планах – благоустройство запущенной сейчас территории. Власти города обещают восстановить парк: посадить деревья, разбить клумбы, благоустроить дорожки, поставить скамейки, беседки и малые архитектурные формы.



Как сообщал «Байкал-Daily», горожане по сути лишились Горсада в 2012 году. В советское время это было место притяжения молодёжи всего города. Несмотря на то, что парк разбили на кладбище, здесь много лет проводились танцевальные вечера. Работали аттракционы, в том числе знаменитое колесо обозрения. В 80-е Горсад имел самый крупный павильон игровых автоматов в России. В 1990-х прежний мэр Улан-Удэ Валерий Шаповалов своим указом вернул земли церкви. Епархия не притязала на территорию, и в 2000-е парк по-прежнему работал, закупал новые аттракционы и приносил неплохой доход. В 2012-м епархия попросила мэрию освободить землю. С тех пор Горсад оказался в запустении. Представители церкви обещали благоустроить территорию, в частности, построить спортивный городок. Но не сбылось, ведь все деньги сейчас уходят на огромный кафедральный собор, который не могут достроить в парке имени Орешкова.

Самый старый парк города

Также в ближайшее время будет заключен договор на передачу городу в аренду и парка Железнодорожников, самого старого парка Улан-Удэ, открытого ещё в 1924 году. Сейчас он находится в ведении «РЖД» и уже давно не считается местом для приятного отдыха из-за неухоженности и бродячих собак.

После возвращения парка городу здесь, в частности, проложат новые инженерные сети. Уже сейчас проводится межевание

«Переговоры о разделе и передаче земельного участка, занимаемого парком, проводились не один год, но результатов достичь не удавалось. Долгое время велась переписка с руководством ОАО «РЖД», а в июле 2019 года благодаря личному участию Игоря Шутенкова решение вопроса сдвинулось с мертвой точки, и теперь участок будет передан в муниципальную собственность на правах аренды», - отмечают в правительстве Бурятии.

Оба парка будут закреплены за МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха», а работы по благоустройству начнутся в следующем году.




парки отдыха
 
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