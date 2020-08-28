Ярмарка проводилась в Гусиноозёрске
Сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии участвовали в ярмарке в городе Гусиноозёрск. Она проходила на трёх торговых точках.
Исправительная колония представила продукцию деревообработки, кухонную утварь, сувениры, материалы лёгкой промышленности и продукты.
Сотрудники учреждения рассказали гостям мероприятия о возможности приобретения готовой продукции и изготовлении её под заказ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии продукцию колонии выставили на ярмарке
Общество, Фото:
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