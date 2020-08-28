В Бурятии продукцию колонии выставили на ярмарке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ярмарка проводилась в Гусиноозёрске



Сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии участвовали в ярмарке в городе Гусиноозёрск. Она проходила на трёх торговых точках.



Исправительная колония представила продукцию деревообработки, кухонную утварь, сувениры, материалы лёгкой промышленности и продукты.



Сотрудники учреждения рассказали гостям мероприятия о возможности приобретения готовой продукции и изготовлении её под заказ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

