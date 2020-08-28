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Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии

Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии
Общество,  Фото:Россотрудничество в Монголии
В Улан-Баторе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые окончанию Второй Мировой войны

2 сентября в представительстве Россотрудничества в Монголии, на крупной выставочной площадке РНЦК в Улан-Баторе, состоится церемония открытия многокомпонентной ивент-выставки, а также международной научно-практической конференции «Окончание Второй мировой войны: участие Монголии в Маньчжурской стратегической наступательной операции». Мероприятия будут посвящены 75-летию окончания Второй Мировой войны и, как указывается в истории Монголии, Освободительной войны. Уже известно, что международную конференцию откроют чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов и министр обороны Монголии Гурсэд Сайханбаяр.

Своё участие в международной научно-практической конференции подтвердили российские учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Улан-Удэ: директор института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, научный руководитель Бурятского научного центра СО РАН, академик РАН Борис Базаров; историк института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, профессор Леонид Курас; советник посольства РФ в Монголии, профессор Евгений Лиштованный; историк НИИ Байкальского госуниверситета, доктор исторических наук, профессор Юрий Кузьмин; профессор Сергей Кузнецов; профессор Сергей Лузянин.

От монгольской стороны будут участвовать более 40 научных сотрудников, военных историков и учёных из главного разведывательного управления, главного управления пограничной охраны, главного управления архивов, центрального архива минобороны, академии наук Монголии, в том числе руководитель центра военной историографии научно-исследовательского института обороны, доктор (Ph.D), майор Т. Сүхбаатар, который является модератором мероприятия.

В рамках празднования 75-летия Маньчжурской стратегической наступательной операции на площадке Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе состоится комплексная выставка, на которой будут представлены оригиналы эксклюзивных, ранее не публиковавшихся для широкой общественности, ценнейших архивных документов, уникальных экспонатов, фотографии, аудио и видео материалы. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
Бурятия Иркутск Монголия вторая мировая война Великая Отечественная Праздники конференция история
 
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