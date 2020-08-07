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На стихи инженера-механика записали песню «Моя Бурятия»

На стихи инженера-механика записали песню «Моя Бурятия»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В песне поётся о природе Бурятии и прекрасной юношеской любви. ВИДЕО

На YouTube-канале ангарского поэта Владислава Селиванова вышел клип на песню «Моя Бурятия». Слова написал сам Владимир Селиванов, музыка Татьяны Павловой, исполнили композицию Николай Черепанов и Дарима Иринчеева.


В песне автор восхваляет красоту природы Бурятии:

Поднимусь на крыльях и взгляну
С высоты хребта Хамар-Дабана,
На реку красотку Селенгу,
Что в Байкал торопится упрямо.

В песне поётся о юношеской любви главного героя к девушке по имени Дарима.

Кажется, что был я здесь вчера,
Здравствуй, здравствуй островок из детства.
Помнит ли речушка Кудара,
Как гуляли мы над нею вместе?
Нарекла нас лихая молва
Женихом и верную невестой.
Не сбылась народная молва,
А со мной осталось только имя.
И шепчу частенько я слова:
«Как живёшь сегодня ты, Дарима?»

Владислав Селиванов родился в Томской области в 1940 году. По специальности инженер-механик. Работал на стройках Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, пройдя путь от рядового механика до начальника монтажно-наладочного управления. С 1980 года переехал с семьёй в Ангарск. В 1980 переехал с семьёй в Ангарск.

Владислав Селиванов имеет изданные поэтические сборники: «Сенокос» (издан редакцией журнала «Сибирь»); «Дорогами войны» (издан в Казахстане); «Подорожник» (издан в Улан-Удэ); поэмы «Наследство» (издана также в Улан-Удэ). Автор книги прозы «Над речкой Снежной». Также является соавтором нескольких поэтических сборников.





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