На стихи инженера-механика записали песню «Моя Бурятия»

На YouTube-канале ангарского поэта Владислава Селиванова вышел клип на песню «Моя Бурятия». Слова написал сам Владимир Селиванов, музыка Татьяны Павловой, исполнили композицию Николай Черепанов и Дарима Иринчеева.







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Поднимусь на крыльях и взгляну

С высоты хребта Хамар-Дабана,

На реку красотку Селенгу,

Что в Байкал торопится упрямо.

Кажется, что был я здесь вчера,

Здравствуй, здравствуй островок из детства.

Помнит ли речушка Кудара,

Как гуляли мы над нею вместе?

Нарекла нас лихая молва

Женихом и верную невестой.

Не сбылась народная молва,

А со мной осталось только имя.

И шепчу частенько я слова:

«Как живёшь сегодня ты, Дарима?»

В песне автор восхваляет красоту природы Бурятии:В песне поётся о юношеской любви главного героя к девушке по имени Дарима.Владислав Селиванов родился в Томской области в 1940 году. По специальности инженер-механик. Работал на стройках Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, пройдя путь от рядового механика до начальника монтажно-наладочного управления. С 1980 года переехал с семьёй в Ангарск. В 1980 переехал с семьёй в Ангарск.Владислав Селиванов имеет изданные поэтические сборники: «Сенокос» (издан редакцией журнала «Сибирь»); «Дорогами войны» (издан в Казахстане); «Подорожник» (издан в Улан-Удэ); поэмы «Наследство» (издана также в Улан-Удэ). Автор книги прозы «Над речкой Снежной». Также является соавтором нескольких поэтических сборников.