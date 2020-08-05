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В улан-удэнском СИЗО подростки отжались в честь ВДВ

В улан-удэнском СИЗО подростки отжались в честь ВДВ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они поставили задачу отжаться 90 раз

В СИЗО-1 в Улан-Удэ несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые устроили флешмоб в честь Дня воздушно десантных войск, который отмечался 2 августа.

Ребята поставили себе задачу выполнить 90 отжиманий от пола – по одному разу за каждый год существования ВДВ. Подростки с успехом справились с поставленной целью, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Также в честь праздника ребятам показали документальные фильмы о службе в воздушно-десантных войсках и показательные выступления десантников.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с празднования Дня ВДВ на улицах Улан-Удэ.
СИЗО ВДВ
 
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