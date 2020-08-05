Они поставили задачу отжаться 90 раз
В СИЗО-1 в Улан-Удэ несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые устроили флешмоб в честь Дня воздушно десантных войск, который отмечался 2 августа.
Ребята поставили себе задачу выполнить 90 отжиманий от пола – по одному разу за каждый год существования ВДВ. Подростки с успехом справились с поставленной целью, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также в честь праздника ребятам показали документальные фильмы о службе в воздушно-десантных войсках и показательные выступления десантников.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с празднования Дня ВДВ на улицах Улан-Удэ.
В улан-удэнском СИЗО подростки отжались в честь ВДВ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спектакль будет рассчитан на малышей до трёх лет
Вокруг Повелителя Воды установлены девять его слуг
Турнир собрал более 100 спортсменов
Новую услугу внедряет правительство республики при помощи сервиса СберЗдоровье
Горожане назвали произошедшее «неуважение»
Занято менее 40% коек для больных COVID-19
Сироты живут в домах, покрытых плесенью и трещинами
Перспектива оказаться судимым заставила мужчину рассчитаться с собственным ребёнком
Прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в приютах для собак
Утром местами туман
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»
Первую выездную экспозицию увидят жители Тулуна, Бирюсинска, Усолья-Сибирского и посёлка Чунский
Участники мероприятия запечатлели в своих работах красоту и энергетику Приононья
В «Сосновом Бору» проходят занятия по преодолению водных преград
Его будут праздновать в третье воскресенье октября