90-летие ВДВ в Улан-Удэ отметили скромно. Фоторепортаж

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Сегодня, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году празднуется юбилейная дата – 90 лет со дня образования. Но в связи с угрозой распространения коронавируса, гуляния прошли скромно.Сегодня в Улан-Удэ бывшие и действующие военнослужащие традиционно собрались у памятника «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память павших воинов. Некоторые пришли со своими детьми, жёнами. Они возложили здесь цветы.Бойцы при встрече радостно обнимались, беседовали, вспоминая былые времена.День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа, согласно изданному 31 мая 2006 года указу президента России под названием «О выборе и установлении профессиональных праздников или памятных дней, касаемо Вооружённых Сил РФ» в честь признания заслуг этих специалистов перед родиной в вопросах обеспечения обороны и безопасности государства.В этот день в 1930 году в рамках учений Московского военного округа под Воронежем впервые прыгнули с парашютами 12 человек соответствующего подразделения, чтобы выполнить поставленные тактические задачи.