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Из Бурятии выдворили двух граждан Узбекистана

Из Бурятии выдворили двух граждан Узбекистана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые люди незаконно трудились в Улан-Удэ

Судебные приставы Бурятии выдворили из Российской Федерации двух граждан Республики Узбекистан.

При проверке документов выяснилось, что мигранты ранее были привлечены к административной ответственности. Им назначили выплату штрафа в размере 2000 рублей с административным самостоятельным выдворением за пределы страны.

Однако, несмотря на административное наказание, молодые люди продолжили незаконно трудиться в Улан-Удэ. С учётом повторного правонарушения суд назначил им выплату штрафа в размере 4000 рублей и принудительное выдворение из России.

- В межрайонном отделе по исполнению особых производств в отношении мигрантов возбудили исполнительные производства. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили их из изолятора временного содержания до пункта пограничного контроля. Граждане Узбекистана покинули территорию государства через Новосибирск, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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