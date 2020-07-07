Из Бурятии выдворили двух граждан Узбекистана

Молодые люди незаконно трудились в Улан-Удэ



Судебные приставы Бурятии выдворили из Российской Федерации двух граждан Республики Узбекистан.



При проверке документов выяснилось, что мигранты ранее были привлечены к административной ответственности. Им назначили выплату штрафа в размере 2000 рублей с административным самостоятельным выдворением за пределы страны.



Однако, несмотря на административное наказание, молодые люди продолжили незаконно трудиться в Улан-Удэ. С учётом повторного правонарушения суд назначил им выплату штрафа в размере 4000 рублей и принудительное выдворение из России.



- В межрайонном отделе по исполнению особых производств в отношении мигрантов возбудили исполнительные производства. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили их из изолятора временного содержания до пункта пограничного контроля. Граждане Узбекистана покинули территорию государства через Новосибирск, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

