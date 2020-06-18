Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при международного фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Также коллектив пригласили на премию с призовым фондом в 1 миллион рублей



Коллектив из Бурятии выиграл гран-при X международного конкурса музыкально-художественного творчества «StART. Мастера&Таланты». Юбилейный онлайн-конкурс проходил в конце мая и был посвящён обмену творческим опытом, передаче знаний от признанных мастеров к юным талантам.



Диплом лауреата гран-при и грант в размере 20000 рублей на конкурс получил ансамбль народного танца «Ликование» (восточная группа) колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Коллектив под руководством Оюны Цыренжаповой выступал в смешанной группе в номинации «Народно-стилизованный танец».



Также солисты и руководитель «Ликования» получили приглашение принять участие во II международной премии в области культуры и искусств «FossArt». Мероприятие пройдёт с 26 по 29 ноября 2020 года в Москве. Призовой фонд премии составит 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.

