В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов

Библиотеки Бурятии организовали передвижные фонды для обсерваторов республики. Из частных библиотек населения собрано около двух тысяч книг. Людям, находящихся в обсерваторах, передадут художественную литературу, классические и современные произведения, а также периодические издания.Напомним, в обсерватор отправляются здоровые граждане с отсутствием признаков заболевания,приехавшие из других регионов и не имеющих возможности провести время обязательной изоляции на дому. Также в обсерваторах находятся медицинские работники, которые выходят после лечения пациентов. В течение двух недель люди находятся в условиях строгого карантина без допуска посторонних лиц. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ