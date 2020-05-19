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В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов

В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов
Общество,  Фото:пресс-служба национальной библиотеки РБ
Около двух тысяч книг получены от частных лиц

Библиотеки Бурятии организовали передвижные фонды для обсерваторов республики. Из частных библиотек населения собрано около двух тысяч книг. Людям, находящихся в обсерваторах, передадут художественную литературу, классические и современные произведения, а также периодические издания.



Напомним, в обсерватор отправляются здоровые граждане с отсутствием признаков заболевания,приехавшие из других регионов и не имеющих возможности провести время обязательной изоляции на дому. Также в обсерваторах находятся медицинские работники, которые выходят после лечения пациентов. В течение двух недель люди находятся в условиях строгого карантина без допуска посторонних лиц. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ
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