«Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин», - отметили в пресс-службе ВВО
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхте зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший - военнослужащий. Эту информацию подтвердили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В круг контактных лиц входят 2 члена семьи, 13 человек медперсонала, 123 военнослужащих, 109 членов семей военных, отметили в оперштабе Кяхтинского района. Все необходимые мероприятия сейчас проводятся.
В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что 2 мая в ходе проведения планового отбора проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции в воинской части Бурятии, анализ одного из военнослужащих показал положительный результат.
- Инфицированный военнослужащий был незамедлительно доставлен в инфекционный стационар медицинского учреждения, где получает необходимое лечение. Его состояние удовлетворительное, - сообщили в ВВО.
Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин и находятся под постоянным наблюдением специалистов.
- В воинской части на постоянной основе продолжаются мероприятия по дальнейшей диагностике военнослужащих, полной дезинфекции и санитарной обработке всех помещений и материальных средств, - заключили в пресс-службе ВВО.
О заболевшем коронавирусом военнослужащем: «Состояние удовлетворительное»
Общество, Фото:
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