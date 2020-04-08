«Вместе мы сила!»: О закрытой на карантин больнице в Улан-Удэ сняли клип

Накануне на YouTube появился небольшой клип о том, как проходит карантин в городской больнице №4 в Улан-Удэ. Под жизнеутверждающую музыку в видео показаны пустые коридоры больницы, таблички на кабинетах, дезинфекторы и медицинское оборудование. В ролике мелькает медперсонал, вынужденный жить в больнице 14 дней вместе с пациентами.
Ранее на том же YouTube канале был опубликован короткий ролик, в котором видно, каким образом кормят медиков – в маленькой кухне женщина разливает манную кашу, к ней выстраивается очередь. «Оператор» сообщает, что ведёт видеожурнал изоляции.
В конце марта в городской больнице №4 были развернуты 130 коек для пациентов инфекционной больницы, которая, в свою очередь, полностью перешла на лечение больных коронавирусом.
В больнице длительное лечение проходила пожилая женщина, у которой 2 апреля был обнаружен коронавирус – её перевели в инфекционную больницу. 6 апреля пожилая женщина скончалась - двусторонняя пневмония усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертонии, кроме того, пациентка ранее перенесла инсульт.
2 апреля, в день обнаружения у женщины инфекции, городская больница №4 закрылась на карантин. Ещё неделю в больнице будут жить 114 пациентов и 161 человек из медперсонала.
Инфекционную больницу, в которую ранее перепрофилировали больницу №4, открыли в отделении химиотерапииреспубликанского онкологического отделения.