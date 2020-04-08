«Вместе мы сила!»: О закрытой на карантин больнице в Улан-Удэ сняли клип









Ранее на том же YouTube канале был опубликован короткий ролик, в котором видно, каким образом кормят медиков – в маленькой кухне женщина разливает манную кашу, к ней выстраивается очередь. «Оператор» сообщает, что ведёт видеожурнал изоляции.





Накануне на YouTube появился небольшой клип о том, как проходит карантин в городской больнице №4 в Улан-Удэ. Под жизнеутверждающую музыку в видео показаны пустые коридоры больницы, таблички на кабинетах, дезинфекторы и медицинское оборудование. В ролике мелькает медперсонал, вынужденный жить в больнице 14 дней вместе с пациентами.