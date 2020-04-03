В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц составляет 1081 человек, ещё у шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в Бурятии сформировано четыре очага распространения вируса. Первый очаг в Улан-Удэ, возникший в начале марта, затем очаг – завоз из США жителем республики, ещё один завоз из Иркутска, а также очаг – завоз из Москвы жителем республики - по этому очагу двое заражённых.
В инфекционной больнице находятся 79 человек, шестеро больных в реанимации. Среди них четверо получают кислородную поддержку, на аппарат ИВЛ никого нет.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что ранее шесть проб было направлено в «Вектор», и из них пять тестов не подтвердились – среди них пробы приезжих из Вьетнама и Таиланда.
- Для этого и проводится лабораторное подтверждение в референс-центре. В течение 14 дней эти люди будут находиться под медицинским наблюдением, на 10 день будут проводиться повторные лабораторные исследования, - рассказала Елена Кузьмина.
Евгения Лудупова сообщила, что больница №4 сегодня официально перешла на карантин. Она рассказала, что анализ одной пожилой пациентки с пневмонией пришёл положительным, вероятно, её заразил 51-летний сын, который ездил в Иркутск 17 марта.
Сейчас пациентка переведена в инфекционную больницу вместе с сыном, у которого отрицательный результат на наличие коронавируса.
На карантине находится 114 пациентов и 161 человек из медперсонала, который был в больнице в течение той недели, которую провела там эта пациентка.
В больнице №4 развёрнуты 130 коек для пациентов инфекционной больницы, которая, в свою очередь, полностью перешла на лечение больных коронавирусом.