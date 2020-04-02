В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом

Сегодня в 11 часов глава Бурятии Алексей Цыденов вышел в прямой эфир в соцсетях. Он рассказал о ситуации с пандемией коронавируса, о поддержке малого и среднего бизнеса и в целом поддержки экономики в республики.
Алексей Цыденов заявил, что в пятницу будет решаться вопрос о продлении режима изоляции, который был введён в республике 31 марта.
- Карантин пока до 5 апреля, решение о продлении будет рассматриваться в зависимости от ситуации. На сегодня 30 человек с диагнозом, все под контролем, - сказал он.
Глава Бурятии рассказал, что продление карантина зависит от того, как будут выявляться контактные и приехавшие. По его словам, приехавших всех выявили, в том числе и тех, кто приехал из Москвы – 5 тысяч человек за последние 2 недели – все в данный момент на домашней самоизоляции и под наблюдением медиков.
Также Алексей Цыденов поделился, что в настоящий момент разрабатывается новый сервис – карты, на которых будет видно место и время, в котором находился человек, заражённый коронавирусом. Таким образом, контактные люди поймут, что они контактные и смогут обратиться в поликлинику.
Также он сообщил, что заработная плата медработникам будет повышаться не только для тех, кто работает в стационарах с коронавирусом, но и для работающих в поликлиниках и других медучреждениях. Напомним, на днях было принято решение о поддержке медицинских работников, которые сейчас находятся в карантине.
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 30 человек.
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 30 человек.