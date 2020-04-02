 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом

В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление карантина

Сегодня в 11 часов глава Бурятии Алексей Цыденов вышел в прямой эфир в соцсетях. Он рассказал о ситуации с пандемией коронавируса, о поддержке малого и среднего бизнеса и в целом поддержки экономики в республики.

Алексей Цыденов заявил, что в пятницу будет решаться вопрос о продлении режима изоляции, который был введён в республике 31 марта

- Карантин пока до 5 апреля, решение о продлении будет рассматриваться в зависимости от ситуации. На сегодня 30 человек с диагнозом, все под контролем, - сказал он.

Глава Бурятии рассказал, что продление карантина зависит от того, как будут выявляться контактные и приехавшие. По его словам, приехавших всех выявили, в том числе и тех, кто приехал из Москвы – 5 тысяч человек за последние 2 недели – все в данный момент на домашней самоизоляции и под наблюдением медиков.

Также Алексей Цыденов поделился, что в настоящий момент разрабатывается новый сервис – карты, на которых будет видно место и время, в котором находился человек, заражённый коронавирусом. Таким образом, контактные люди поймут, что они контактные и смогут обратиться в поликлинику. 

Также он сообщил, что заработная плата медработникам будет повышаться не только для тех, кто работает в стационарах с коронавирусом, но и для работающих в поликлиниках и других медучреждениях. Напомним, на днях было принято решение о поддержке медицинских работников, которые сейчас находятся в карантине.  

В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 30 человек.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
Общество, 02.04.2020
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление карантина
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Общество, 02.04.2020
Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом
В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой
В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой
Общество, 02.04.2020
Также проводят дезинфекцию в подъездах и на улице
Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО
Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО
Общество, 02.04.2020
Теперь она отправится на последний этап в Москву
Названы сроки выплат в 5 тысяч семьям с детьми в Бурятии
Названы сроки выплат в 5 тысяч семьям с детьми в Бурятии
Общество, 02.04.2020
Новые выплаты получат семьи с детьми до трёх лет
Экстренные службы Бурятия присоединились ко флешмобу #ОставайтесьДома
Экстренные службы Бурятия присоединились ко флешмобу #ОставайтесьДома
Общество, 02.04.2020
Жителей республики призывают не выходить из дома без крайней необходимости
Иркутская деревня Зады вошла в десятку самых смешных названий
Иркутская деревня Зады вошла в десятку самых смешных названий
Общество, 02.04.2020
Победителем весёлого конкурса стал хутор Попки Волгоградской области
Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Общество, 02.04.2020
Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет
Волонтёрам Бурятии выделят правительственные машины
Волонтёрам Бурятии выделят правительственные машины
Общество, 02.04.2020
Алексей Цыденов встретился с волонтёрами Бурятии и дал несколько поручений
На улицах Улан-Удэ резко сократилось число трамваев
На улицах Улан-Удэ резко сократилось число трамваев
Общество, 02.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 2 апреля
В Улан-Удэ из-за коронавируса начали хлорировать воду
В Улан-Удэ из-за коронавируса начали хлорировать воду
Общество, 02.04.2020
«Водоканал» получил специальное предписание Роспотребнадзора
Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские
Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские
Общество, 02.04.2020
Полицейские подходят к прохожим и интересуются, для каких целей они вышли из дома
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество, 02.04.2020
Нарушение выявила прокурорская проверка 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^