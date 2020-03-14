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Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей

Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина украла растительное масло и пачку чая

Пьяная жительница Баунтовского района Бурятии ограбила магазин. Женщина стащила с полки в магазине трёхлитровую бутылку растительного масла и пачку чая, весом 250 граммов. Общий ущерб составил 375 рублей.

Потерпевшая сторона заявила о случившемся в полицию. В отношении злоумышленницы за грабёж было возбуждено уголовное дело.

На судебном заседании потерпевшая заявила, что претензий к подсудимой не имеет в связи с полным возмещением причинённого материального ущерба, грабительница перед ней извинилась, она приняла извинения. Женщины помирились.

Уголовное дело в отношении сельчанки было прекращено в связи с примирением сторон, сообщает Баунтовский районный суд.


грабеж
 
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