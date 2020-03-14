Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей

Женщина украла растительное масло и пачку чая



Пьяная жительница Баунтовского района Бурятии ограбила магазин. Женщина стащила с полки в магазине трёхлитровую бутылку растительного масла и пачку чая, весом 250 граммов. Общий ущерб составил 375 рублей.



Потерпевшая сторона заявила о случившемся в полицию. В отношении злоумышленницы за грабёж было возбуждено уголовное дело.



На судебном заседании потерпевшая заявила, что претензий к подсудимой не имеет в связи с полным возмещением причинённого материального ущерба, грабительница перед ней извинилась, она приняла извинения. Женщины помирились.



Уголовное дело в отношении сельчанки было прекращено в связи с примирением сторон, сообщает Баунтовский районный суд.





