Ущерб составил 6,5 тысяч рублей
Сотрудник магазина одежды в Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестный украл детские куртку, брюки и футболку. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего студента колледжа Улан-Удэ, у которого обнаружено и изъято украденное.
За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент украл детские вещи из магазина
Общество, Фото:
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