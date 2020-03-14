 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Марта

13 Марта

Популярное

В Улан-Удэ студент украл детские вещи из магазина

В Улан-Удэ студент украл детские вещи из магазина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 6,5 тысяч рублей

Сотрудник магазина одежды в Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестный украл детские куртку, брюки и футболку. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего студента колледжа Улан-Удэ, у которого обнаружено и изъято украденное.

За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
Общество, 14.03.2020
  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество, 14.03.2020
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
Общество, 14.03.2020
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, 14.03.2020
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Общество, 14.03.2020
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона  
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
Общество, 14.03.2020
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
Общество, 14.03.2020
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих 
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
Общество, 14.03.2020
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество, 14.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
14 марта в России напишут всебурятский диктант
14 марта в России напишут всебурятский диктант
Общество, 13.03.2020
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
Общество, 13.03.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований 
На главной площади Читы отметят Навруз
На главной площади Читы отметят Навруз
Общество, 13.03.2020
Весенний праздник состоится 22 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^