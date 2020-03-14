В Улан-Удэ студент украл детские вещи из магазина

Ущерб составил 6,5 тысяч рублей



Сотрудник магазина одежды в Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестный украл детские куртку, брюки и футболку. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.



Оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего студента колледжа Улан-Удэ, у которого обнаружено и изъято украденное.



За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



