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Житель Бурятии убил знакомого одним ударом ножа в грудь

Житель Бурятии убил знакомого одним ударом ножа в грудь
Общество,  Фото:pixabay.com
На суде мужчина признал свою вину частично

13 февраля 2020 года Хоринским районным судом Бурятии вынесен обвинительный приговор.

Подсудимый нанёс ножом один удар в область грудной клетки знакомому, причинив ему проникающее колото-резаное ранение. В результате пострадавший мужчина скончался через непродолжительное время на месте происшествия от обильной кровопотери. 

В тот злополучный день подсудимый был пьян.

На суде мужчина вину признал частично: он указал, что нанёс удар ножом в область грудной клетки знакомого, однако хотел попасть в левую руку, убивать его не хотел.

- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого, и с учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор суда в законную силу не вступил, обжалован адвокатом подсудимого.


убийство
 
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