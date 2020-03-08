Житель Бурятии убил знакомого одним ударом ножа в грудь





В тот злополучный день подсудимый был пьян.



На суде мужчина вину признал частично: он указал, что нанёс удар ножом в область грудной клетки знакомого, однако хотел попасть в левую руку, убивать его не хотел.



- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого, и с учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор суда в законную силу не вступил, обжалован адвокатом подсудимого.







13 февраля 2020 года Хоринским районным судом Бурятии вынесен обвинительный приговор.Подсудимый нанёс ножом один удар в область грудной клетки знакомому, причинив ему проникающее колото-резаное ранение. В результате пострадавший мужчина скончался через непродолжительное время на месте происшествия от обильной кровопотери.