В Читу привезли 61 работу Пабло Пикассо

Литографии представляют основные этапы творчества художника
С 20 февраля в музейно-выставочном центре Забайкальского края начала работу выставка графики «Пабло Пикассо. Параграфы». Проект включает в себя 61 литографию из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. В экспозиции представлены работы основных этапов творчества художника: раннего, голубого периодов, аналитического и синтетического кубизма.
«Серия «Голубой цвет Барселоны», относящаяся к раннему периоду творчества великого мастера, проникнута разноцветностью жизни французской столицы: излюбленными мотивами становятся изображения влюбленных парочек, сцен в кафе и кабаре. В произведениях «голубого периода» многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона – оттенки печали, одиночества и тоски», – рассказали в музейно-выставочном центре.
Организаторы добавили, что часть экспозиции показывает путь создания одного из самых известных произведений художника – «Герника», в котором Пабло Пикассо изобразил разрушенный фашисткой авиацией небольшой испанский городок. Также на выставке уделено внимание его позднему послевоенному творчеству – в частности, увлечению корридой. Завершают выставку серия «Война и мир», которая подводит итог творчества мастера. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
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